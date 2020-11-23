Spor salonları kapanacak mı?
Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorulardan biri de spor salonlarının durumu oldu. Pek çok mekanda faaliyetlere ara verilmesi sonrasında genelge kapsamında spor salonlarının yer alıp almadığı merak konusu. Spor salonlarının kapatılması hakkında alınan bir karar bulunmuyor. İsteyen vatandaşlar spor salonlarından yararlanabiliyor.
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Spor salonlarının durumu merak ediliyor. Halı saha gibi spor etkinliklerinin yapıldığı alanların yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşlar spor salonları konusunda alınan bir karar olup olmadığını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.
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