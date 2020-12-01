Spor salonları kapandı mı?

Spor salonlarının durumu merak ediliyor. Halı saha gibi spor etkinliklerinin yapıldığı alanların yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşlar spor salonları konusunda alınan bir karar olup olmadığını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.