Spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

25 Mayıs'ta şeker komasına giren spor spikeri Fikret Engin, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren Engin için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor spikeri Fikret Engin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fikret Engin'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Türk spor basınına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.