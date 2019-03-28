Spor Turkey 5 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

28 Mart 2019

Murat KÜÇÜK - Antalya

ANFAŞ Expo Center’da gerçekleştirilen fuarda renkli görüntüler oluştu. Toplamda 5 bin 380 kişinin ziyaret ettiği fuara 608 yabancı konuk geldi. 90 firmanın katıldığı Spor Turkey’de 35 ülkeden marka da yer aldı. Spor ürünleri, ekipmanları, takviye ürünleri organik gıdalar ve spor giyim markaları fuarda ürünlerini sergiledi. Sektörel buluşmalara, iş ortaklıklarına ve bağlantılara da ortam sunan fuara ziyaretçi ilgisi de yoğun oldu.



Fuarda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen paket programlar içerisinde pilates, detox pilates, yoga, yin yoga, kangoo power, zumba, fitness, bisiklet, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler gerçekleştirildi. Bunların yanında çocuklar için trafik eğitimi, akrobatik sirk, bale ve çocuk aktiviteleri yapıldı. ANFAŞ Expo Center’da tam bir spor şöleni yaşandığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, kısa süre içinde organize edilen fuarda beklenilenin üzerinde katılım olduğunu kaydetti.



Ali Bıdı, bu yılın ekim yılı olarak ilan edildiğini seneye 2020’de gerçek hasatın alınacağını ifade etti. Fuar ile eşzamanlı gerçekleşen Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Fitness Şampiyonası da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bay ve bayan sporcuların yer aldığı şampiyona renkli görüntüler oluşturdu.