Spot doğal gaz piyasasının işlem hacmi dün 7 milyon 501 bin 74 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 623 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 714 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 154 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 92 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 70 milyon 962 bin 97 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 71 milyon 147 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.