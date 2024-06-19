Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı ise 127 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 25 lira, satış fiyatı ise 9 bin 975 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 51 milyon 289 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 51 milyon 294 bin 990 metreküp olarak kayıtlara geçti.