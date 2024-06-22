Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 738 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00- 23.00 saatleri arasında 2 bin 700 lira, en düşük 15.00'te 738 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1858 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1873 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş oldu.