Spotify Wrapped 2025 yayınlandı! 2025 Spotify özeti belli oldu! Spotify Wrapped sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği Spotify Wrapped 2025, bugün itibarıyla tüm kullanıcılara resmen erişime açıldı.

Kullanıcılar, ana sayfalarında beliren Wrapped kartlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Spotify'ın geleneksel yıl sonu özeti olan Wrapped 2025 ile kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçıları, öne çıkan müzik türlerini ve kişisel dinleme istatistiklerini ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı buluyor.

Spotify Wrapped nedir?

Spotify Wrapped, her yılın sonunda popüler müzik ve podcast yayın platformu Spotify'ın kullanıcıları için hazırladığı kişiselleştirilmiş bir özet raporudur. Bu rapor, o yıl boyunca platformda dinlediğiniz müzik ve podcast verilerini analiz ederek size özel istatistikler ve eğilimler sunar.

Wrapped, erişime açıldığında genellikle uygulamanın ana sayfasında otomatik olarak bir kart şeklinde beliriyor. Eğer ekran görünmezse, mobil uygulama kullanıcıları arama bölümüne "2025" yazarak Wrapped kartlarına hızlıca erişim sağlayabilirler.