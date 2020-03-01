Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA