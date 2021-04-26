Sputnik V'nin Türkiye'de üretimiyle ilgili açıklama

Türk ilaç şirketi Viscoran İlaç, Rusya'nın Sputnik V COVID-19 aşısını önümüzdeki aylarda kendi fabrikalarında üretmeye başlayacak.

Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Viscoran, RDIF'in Türkiye'deki diğer ilaç üreticileriyle ortaklık kurmasına destek olacak.

Açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüş ve önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir." denildi.

Ayrıca aşı için CinnaGen İlaç'a teknoloji transferinin "sonuçlandırma aşamasında" olduğu ifade edilirken, iki üretim tesisi ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bültende üretimin ne zaman başlayacağı veya üretim hacmi hakkında bilgi yer almadı.