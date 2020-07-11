Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

11 Temmuz 2020

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılının temmuz ayında yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımının kimlik tespiti yapılan 9 kurbanı daha ebedi huzura kavuştu.

COVID-19 tedbirleri nedeniyle katılımın geçmiş yıllara kıyasla daha az olduğu cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları da katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 9 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında mezarlığa girişte insanların ateşi ölçüldü, dezenfeksiyon çadırı kuruldu.

Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu.

Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma törenine gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

– Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nı anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz. Corona virüsü sebebiyle fiziken aranızda bulunamasak da, aklımız ve gönlümüz her daim Bosna'dadır, her daim sizlerle beraberdir.

– Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkartılan her toplu mezar ile yüreklerimiz yeniden dağlanıyor.

– Merhum Aliya İzzetbegoviç, ‘Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır' dedi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa’yı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

– Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum.