SSB Başkanı Demir: ABD, Türkiye'ye cevap vermedi

10 Haziran 2019

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzelerine karşı çıkan ABD'nin teknik endişelerini gidermek için Ankara'nın ilettiği teknik ekip kurma teklifine cevap vermediğini söyledi.

Bilkent Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, S-400'lerin teslimat süreciyle ilgili soruya "ABD tarafından bir endişe var ise, yani endişenin kaynağı S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise, biz bunu tartışmaya konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Ama bu anlamda teknik bir ekip oluşturup bu konuyu tartışmak ile ilgili hiçbir adım atmadı karşı taraf" cevabını verdi.

Demir, ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan tarafından gönderilen ve Türkiye'nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı mektup hakkında ise Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Demir, "Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığı. Onlar tabii bunun üzerine bir çalışma yapıyorlar. Beraber koordinasyon içindeyiz, yakında bir cevap

verilir" dedi.

Shanahan'ın geçen hafta Cuma günü Türkiye'ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen "Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması" başlıklı nota göre 31 Temmuz'da ABD'de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD'den ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye'den F-35'lerde eğitim için yeni pilot ve personel kabul edilmeyecek. Şu anda ABD'de eğitim gören pilot ve personelin eğitimlerine Temmuz sonunda son verilecek.

Kaynak: Reuters