SSM'de 550'ye yakın proje yürütülüyor

02 Ekim 2017

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Havacılık projelerinin arka arkaya geldiğine işaret eden Demir, özellikle bu alanda eğitim gören öğrencilerin şanslı bir dönemde olduğunu belirterek, Türkiye'nin kendisine bağımsız politikalar çizme yönünde gösterdiği iradeden dolayı zor günler geçirdiğini dile getirdi ve, "Güçlü olmak bunların başında geliyor. Savunma sanayisinde güçlendiğimiz, bağımsızlaştığımız zaman istikbal ve istiklalimizi garanti altına alacağız" diye konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) 550'ye yakın proje yürütüldüğünü aktararak, ileride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşeceğini kaydeden Demir, üniversitelerin endüstriyle entegre olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA