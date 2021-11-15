Stajyer ve çırak ücretlerinin artırılması için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzalarını taşıyan Mesleki Eğitim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, çalışma şartlarının sağlıklı olmaması ve uygun ücretlerin ödenmemesinin, imalat sektörü başta olmak üzere ilgili sektörlerde, gençlerde çalışma konusunda motivasyon eksikliğine neden olduğu, bu durumun mesleki eğitimin önem ve itibarına sekte vurduğu savunuldu.

Bu sorunun çözümü ve mesleki eğitimin itibarının yükseltilmesi için atılması gereken adımların başında, iş yerlerinde eğitim gören çırak, kalfa ve öğrencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin geldiğine işaret edilerek, ücretlere yönelik iyileştirmelerin, gençlerin mesleki eğitimlere ilgisini artıracağı ve motivasyonlarını yükselteceği belirtildi.

İş yeri sahiplerine yönelik teşvik ve destekler kadar öncelikle mesleki eğitim görenlere olmak üzere, çalışanlara yönelik ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapılarak mesleki eğitimin özendirilmesi gerektiği vurgulanarak, teklifle iş yerlerinde uygulamalı eğitim alan öğrencilere ödenen ücret ve sosyal haklarda günün şartlarına uygun iyileştirmeler yapıldığı dile getirildi.

Teklife göre, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere ödenecek ücretin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacağına ilişkin düzenlemedeki oran yüzde 60'a; 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 15'inden az olamayacağına yönelik hükümdeki oran ise yüzde 40'a yükseltiliyor.

Aday çırak ve çırağa, yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceğine ilişkin hükümdeki sınır yüzde 60'a çıkarılırken, kalfalara asgari ücretin yüzde 80'inden aşağı ücret ödenemeyeceği hüküm altına alınıyor.

Öte yandan teklifle 1996-1997 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul mezunu olanlara mesleki eğitime geçiş hakkı tanınması öngörülüyor.