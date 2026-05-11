Star Wars yıldızı Michael Pennington hayatını kaybetti, Michael Pennington öldü mü ? Michael Pennington neden öldü?

Star Wars: Return of the Jedi filmindeki performansıyla tanınan İngiliz oyuncu Michael Pennington, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölüm haberi ilk olarak 10 Mayıs'ta The Telegraph tarafından duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Star Wars ve tiyatro kariyeriyle tanındı

Michael Pennington, özellikle 1983 yapımı Return of the Jedi filminde canlandırdığı Moff Jerjerod karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ancak oyuncu, kariyeri boyunca tiyatro ve sinema dünyasında çok sayıda önemli projede yer aldı.

Pennington, 2011 yapımı Margaret Thatcher biyografisi The Iron Lady'de de Meryl Streep ile birlikte rol aldı ve filmde İşçi Partisi lideri Michael Foot karakterini canlandırdı.

Royal Shakespeare Company'nin önemli isimlerindendi

Uzun yıllar Royal Shakespeare Company bünyesinde görev yapan Pennington, King Lear ve Hamlet başta olmak üzere pek çok klasik tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Oyuncu, 1969 yılında çekilen Hamlet uyarlamasında Anthony Hopkins ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

The Sun'ın haberine göre Pennington'ın menajeri, oyuncunun son dönemde Londra'daki eski oyuncular için hizmet veren Denville Hall isimli bakım evinde yaşadığını doğruladı.