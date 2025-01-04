Starbucks’ta fiyat güncellemesi: Kahve fiyatlarına yüzde 36 zam!

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Türkiye’deki kahve fiyatlarını 3 Ocak 2025 itibarıyla güncelledi. Yeni fiyat tarifesine göre, en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 Türk lirasına yükseldi.

Yüzde 36 oranında zam yapıldı

Starbucks, Türkiye’de artan maliyetler doğrultusunda fiyatlarına yaklaşık yüzde 36 oranında zam yaptı. Yapılan güncellemeye göre:

* Küçük boy (Tall) filtre kahve 115 TL,

* Orta boy (Grande) filtre kahve 125 TL,

* Büyük boy (Venti) filtre kahve ise 140 TL oldu.

Yeni fiyatlar sosyal medyada tepki çekti

Zamlı fiyatlar özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok tüketici artan maliyetler nedeniyle kahve fiyatlarının daha da yükselebileceğini dile getirdi.

Maliyet artışı ve ekonomik gelişmeler etkili oldu

Uzmanlar, kahve çekirdeği maliyetlerindeki artış, döviz kuru dalgalanmaları ve işletme giderlerindeki yükselişin bu fiyat değişikliklerinde etkili olduğunu belirtiyor. Starbucks yetkilileri ise fiyat güncellemelerinin sürdürülebilir bir iş modeli için gerekli olduğunu vurguladı.

Fiyat güncellemeleri devam edebilir

Ekonomik koşulların etkisine bağlı olarak 2025 yılı içerisinde kahve fiyatlarında yeni güncellemelerin olabileceği konuşuluyor. Kahve tutkunları ise zamların devam etmesi durumunda farklı markalara yönelme eğiliminde olduklarını dile getiriyor.