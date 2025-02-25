Stefano Pontecorvo, Leonardo-Baykar işbirliğini değerlendirdi

İtalyan havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun başkanı Stefano Pontecorvo, Cenova'da katıldığı bir etkinlikte, İHA üreticisi Baykar ile yaptıkları işbirliğini değerlendirdi.

Pontecorvo, şirketlerinin CEO'su Roberto Cingolani'nin Baykar-Leonardo işbirliğine dair çok hızlı hareket ettiğini belirterek, "Kendisi adeta Formula 1 aracı gibi. Dolayısıyla evet, süreç hızlı ilerleyecek. Savunma sanayisinde artık zaman kaybına yer yok. Laf üretme dönemi sona erdi" dedi.

"Baykar mükemmel olmasa 12 yılda sektörde lider konuma gelemezdi"

Baykar'ın İstanbul'daki üretim merkezini geçen hafta ziyaret eden Pontecorvo, "Baykar son derece ciddi insanların yönettiği bir şirket. Eğer mükemmel düzeyde bir şirket olmasaydı, 12 yıl içinde bu sektörde lider konuma gelemezdi. Leonardo olarak Piaggio Aerospace (Baykar'ın satın aldığı) ile doğrudan bir ilişkimiz yok ancak Türklerle ortak olmayı hedeflediğimiz için ve eğer yürüttüğümüz müzakereler olumlu ilerlerse, böylesine prestijli bir İtalyan şirketine dikkatlice göz kulak olacağımız kesin" dedi.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı da 27 Aralık 2024'te İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermişti.

"Birlikte yeni pazar alanları açabiliriz"

Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, geçen ay Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda, "Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük" değerlendirmesinde bulunmuştu.