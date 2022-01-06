STK'lar elektrik zammını protesto etti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) üye bir grupla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yürürlüğe koyduğu fahiş zamların, özel elektrik şirketlerinin tüm tüketiciler üzerinden elde ettiği kazançlarını katlayan boyutlarda olduğunu" ifade etti.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş'nin, bu ay teklif edilebilecek en yüksek fiyatın 134,5 kuruş/kWh olduğunu açıkladığını söyleyen Yener, "EPDK'nin elektrik fiyat tarifelerinde yer alan enerji bedellerini bu rakamlardan çok daha yüksekte tutması, özel elektrik şirketlerinin açık seçik biçimde kollanması anlamına gelmektedir." dedi.

Dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini söyleyen Yener, üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması için kamuya ait santrallerin özelleştirilmelerinin durdurulması, verimli özel santrallerin kamulaştırılması, kamu eliyle büyük RES ve GES yatırımları yapılması gerektiğini ifade etti.