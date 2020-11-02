STK’ları birleştiren hareket, İzmir’de hayat kurtarıyor

02 Kasım 2020

Yasemin SALİH

Elazığ’daki deneyim, sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir arada çalıştığında afet dönemlerinde daha büyük etki yarattığını gösterince ekim ayında karar alınıp STK Afet Platformu kuruldu. Platformun Sözcüsü Serhan Süzer, Elazığ depreminin ardından yapılan ortak hazırlıklar ve kurulan sistem sayesinde İzmir depreminde yarım saat gibi kısa bir sürede koordine olarak kriz masası kurduklarını anlattı. Aralarında Açık Açık, TİDER, Ahbap, AÇEV, AKUT, KAGİDER, İhtiyaç Haritası, Çorbada Tuzun Olsun, TOG, Dünya Doktorları, Lokman Hekim Derneği gibi önemli toplum hareketlerinin yer aldığı 23 sivil toplum kuruluşu, uzmanlık alanlarına göre İzmir’de üç gündür yoğun çalışma içinde. Serhan Süzer’in koordinasyon merkezinden verdiği bilgiye göre arama kurtarma gönüllülerinin yürüttüğü çalışmaların yanında, ihtiyaçları belirleyebilmek için acil bir analiz yapılmış. Bunun sonrasında hazırlanan liste, tüm STK’lara gönderilmiş.

Süzer, İzmir’de kendilerine katılan yeni sivil toplum kuruluşlarıyla sayılarının 30’a yükseldiğini belirtirken, “Alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip maddi ve manevi zararları asgariye indirmek için afet dönemlerinde beraber çalışabileceğimiz ve sinerji yaratabileceğimiz bir sistem kurduk. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Süzer, gelen bağışların İzmir Fuar Merkezi’nde toplandığını, Kızılay ve AFAD ile koordinasyon halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.