Stokçuluğun cezası artırıldı

Perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanunda yapılan stokçuluk cezalarının artırılmasına ilişkin hüküm, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun görev ve yetkilerini belirleyen yönetmeliğe eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelikle, söz konusu yönetmelikte; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden stokçuluk yaptığı belirlenenler için öngörülen 50,000 TL'den 100,000 TL'ye kadar ceza tutarları, kanundaki yapılan düzenlemeye paralel olarak "100,000 TL'den 2 milyon TL'ye kadar" şekilde değiştirildi.

Yönetmelikte, fahiş fiyat uygulaması tespit edilen işletmelere uygulanacak 10,000 TL'den 100,000 TL'ye kadar ceza tutarına ilişkin hükümde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.