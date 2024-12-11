Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına 11 ayda 362 milyon TL ceza uygulandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu yıl 8’incisi düzenlenen İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’na katıldı.

Gürcan, fuarda yaptığı konuşmada perakende ticaret alanının büyüklüğüne ilişkin verileri paylaştı. Gürcan, ‘‘2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 3,7 milyon işletme bulunmakta olup işletmelerin 1,5 milyonu perakende işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, 2023 yılında ülkemizde ticaret hacmi 59,3 trilyon Türk Lirası iken perakende ticaret hacmi 10,5 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir’’ ifadelerini kullandı.

‘‘11 ayda 362 milyon TL ceza uygulandı’’

Piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığından da bahseden Gürcan, ‘‘Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk ile stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirerek gerekli idari yaptırım kararlarını aldık. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 11 ayında ise 362 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladık. Bunun yanında, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde de denetim faaliyetleri yürütüyor ve idari yaptırım kararlarını alıyoruz. 2024 yılının 11 ayında toplamda yaklaşık 4,3 milyar TL idari para cezası uyguladık’’ şeklinde konuştu.