Stoltenberg: Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili kaygılarım sürüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen toplantılar öncesinde düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz’de, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin de açıklamalarda bulundu.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim için “kaygılarım sürüyor” açıklamasını yaparken, Oruç Reis’in Antalya limanına dönmüş olmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

"Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili kaygılarım sürüyor” diyen Stoltenberg, bu nedenle askeri çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşürülmesine nasıl destek olunabilineceğine ilişkin çaba göstermeye devam ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin sondaj gemisi Oruç Reis'in yeniden Antalya limanına dönmesinin bölgedeki gerilimin düşürülmesine yardımcı olduğunu söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak bünyesinde, Yunanistan ve Türkiye'nin desteği ile çatışmanın önlenmesi mekanizmasının oluşturulmuş olunmasından memnuniyet duyduğunun altını çizdi.