Stoltenberg, İsveç için Türkiye'ye gelecek

NATO Dışişleri bakanlarının toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, “Yakın zamanda İsveç'in NATO'ya üyeliğinin en hızlı şekilde gerçekleşmesini nasıl sağlayacağımızı görüşmek üzere Ankara'yı da ziyaret edeceğim” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasasıyla birlikte üçlü muhtırada Türkiye'ye verilen sözlerin "son bölümünün" de yerine getirileceğini ifade etti. Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi. Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasaya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1.5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylama zamanının geldiğini açıkladı. Billstrom, Norveç'teki NATO toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, "Tüm taahhütlerimizi yerine getirdik" dedi.