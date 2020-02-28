Stoltenberg: NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor

28 Şubat 2020

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı Türkiye Saati ile 12:30 sularında başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sona erdi.



İşte toplantı sonrası NATO'nun açıklaması





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrasında açıklama yaptı. Stontelberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Bugünkü toplantı Türkiye'ye çok net bir dayanışma mesajı vermektedir.

Suriye ve Rusya'ya saldırıyı durdurmaları uluslararası yasalara uymaları çağrısı yapıyoruz.

Türkiye ile müttefikler arasında iletişim kanalları açık olmaya devam edecek.

İdlib'de barış ve ateşkes konumuna geri dönülmelidir.

NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor.

Türkiye'ye hava sahası güvenliği sağlanmalıdır.

NATO müttefiklerimiz en derin taziyelerini ilettiler.

Çok açık bir şekilde Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma çağrısı yapıyoruz.

Kalıcı bir çözüm için çabalara destek çağrısında bulunuyoruz.

Rusya'yı uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyoruz.

NATO'nun güneydoğu sınırlarını koruyacağız.

NATO'nun 4'üncü maddesi

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.