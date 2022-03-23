Stoltenberg: Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." dedi. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:
- Putin'in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek.
- Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır.
- Ukrayna'da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz.
- Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız.
- (Ukrayna için) NATO üyeliği, zirvenin gündeminde olmayacak.