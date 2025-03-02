Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen yeni nesil bir podcast serisi olan Stratcom Talks, yayın hayatına başladı.

Stratejik iletişim, uluslararası ilişkiler, medya ve dijitalleşme gibi alanlarda derinlemesine analizler sunan Stratcom Talks akademisyenlerden bürokratlara, uluslararası uzmanlardan medya profesyonellerine kadar geniş bir konuk yelpazesiyle dinleyicilerle buluşacak.

Her hafta salı ve pazar günleri yayınlanacak Stratcom Talks’a Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ve resmi web sitesinden ulaşılabilecek. Stratejik iletişim, yapay zeka, dezenformasyon ve kriz yönetimi gibi konulara ilgi duyanlar için önemli bir kaynak olmayı hedefleyen seri, küresel gelişmelere ışık tutan içerikleriyle de dikkat çekecek.

İlk konuk Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev

Stratcom Talks, ilk bölümüyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’i ağırladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iletişim iş birliği, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi kritik konuların ele alındığı programda, bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Hacıyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki güçlü medya ve iletişim koordinasyonuna dikkat çekerek, “Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu’nu kurduk ve bu platform savaşta aktif rol oynadı” dedi. Hacıyev, bu iş birliğini tüm Türk dünyasını kapsayacak bir medya platformuna dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yapay zekâyı bir fırsat olarak gördüklerini ancak beraberinde getirdiği riskleri de göz ardı etmediklerinin altını çizen Hacıyev, “Azerbaycan, dijital dönüşümü devlet politikası haline getirdi.” dedi. Bu alanda bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Hacıyev, “Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde dijital dönüşüm konularını öncelikli olarak ele almalıyız” ifadelerini kullandı.

Stratcom nedir?

Stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanında küresel ölçekte çalışmalar yürüten Stratcom markası, İletişim Başkanlığı’nın çatısı altında geliştirildi. Stratcom Summits, Stratcom Public Forums ve Stratcom Talks gibi girişimler aracılığıyla bilgi paylaşımını artırmayı ve uluslararası düzeyde etkili bir iletişim ağı oluşturmayı hedefleyen marka, akademik yayınlardan dijital içeriklere, uluslararası konferanslardan eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede projeler üretiyor.