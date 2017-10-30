Su aygırı Max, Almanya'dan Türkiye'ye gönderildi

30 Ekim 2017

Berlin Hayvanat Bahçesi'nde yeterli alan bulunmadığı için farklı ülkelerde uygun yer bakılan 5 yaşındaki su aygırı "Max", İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi. 3 ton ağırlığındaki "Max"ın ardından, bu hafta içi İtalya'dan getirilecek 2 su aygırı ile Sasalı'daki doğal yaşam parkında su aygırı sayısı 4'e çıkacak.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Berlin Hayvanat Bahçesi'nin "Max" için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine yeni bir yaşam alanı arandığını, en uygun yerin de İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildiğini belirtti. Afşin, "Uzun bir yolculuğun ardından yeni evine kavuşan Max, gölete yerleştirildiği andan itibaren bu ortamı çok sevdi, yabancılık çekmedi. Bu da doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA