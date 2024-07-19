Su hattındaki patlama nedeniyle Bodrum'da yol çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı patladı. Patlama nedeniyle yolda çukur oluştu.
AA
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Yahşi'de yaşanan patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi.
Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.