Su rezervlerinde son durum: İstanbul’un baraj doluluk oranı belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre, kentin baraj doluluk oranları güncellendi. Nisan ayı boyunca aralıklarla etkili olan yağışlar, baraj seviyelerinin kritik düzeylere gerilemesini önledi.

Ancak doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede seyrediyor. 3 Mayıs 2025’te yüzde 81,03 olan oran, bu yıl yüzde 71,35 olarak kaydedildi.

Nisan ayında görülen yağışlar baraj doluluk oranlarında kısmi bir artış sağlasa da, genel seviyeler üzerinde belirleyici bir yükseliş oluşturmadı.

Baraj bazlı doluluk oranları

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: %94,34

Darlık: %88,08

Elmalı: %93,04

Terkos: %58,38

Alibey: %67,28

Büyükçekmece: %56,65

Sazlıdere: %45,96

Istrancalar: %42,37

Kazandere: %60,62

Pabuçdere: %60,70