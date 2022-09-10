Su ürünleri avcılığındaki yasaklara düzenleme

Su ürünleri avcılığında, av yasaklarının söz konusu olduğu alanlar, kullanılamayacak yöntemler ve avlanması yasak türlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde Bucak Denizi, Hisarönü Körfezi ve Muğla Güllük Körfezi'nde su ürünleri avcılığına ilişkin yasak alanlar ve yasaklar yeniden düzenlendi.

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanımına ilişkin de düzenlemeler yapıldı.

İstanbul Boğazı ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 34 milimetreden, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi ve Akdeniz'de 64 milimetreden daha küçük göz açıklığına sahip monofilament ve multimonofilament misina ağların kullanılması yasaklandı.

500 metreden daha uzun monofilament ve multimonofilament misina ağlar balıkçı gemilerinde bulundurulamayacak ve kullanılamayacak.

Bu ağlarla avcılık yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Avcılık İzin Belgesi alınacak.

Söz konusu misina ağlarını yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin izin belgeleri iptal edilecek. İptal edilen iznin geçerli olduğu yıl boyunca yeni izin belgesi de düzenlenmeyecek.

Ayrıca, avlanması yasak türlere, büyük beyaz köpek balığı, Akdeniz mercanı, beyaz çalı, deniz kulağı, sarı, beyaz ve mor deniz dalı da eklendi.

Denizkestanesi avcılığı

Tebliğe denizkestanesi avcılığına ilişkin düzenlemeler de eklendi.

Denizkestanesi avcılığı yalnızca dalma yöntemiyle yapılacak. Söz konusu avcılıkta kullanılacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden izin belgesi alınacak.

İzin almış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetleri esnasında denizkestanesi dışında su ürünleri bulundurulamayacak, su altı tüfeği ve zıpkın yer alamayacak.

Gün batımı ile doğumu arasında denizkestanesi avcılığı yapılamayacak.

Denizkestanesi avcılığının uygulama yöntemi, takibi, kullanılacak belgeler, avlanılan ürünlerin karaya çıkarılması ve nakli, izlenmesi, günlük avlanılabilecek miktarı, zaman ve alan ile denizkestanesinin yasa dışı avcılığının önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Bunlara aykırı faaliyette bulunan balıkçı gemilerinin izin belgesi iptal edilecek.

Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasa dışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar da Bakanlıkça belirlenecek.

Yetiştiricilik tesislerinin sınırlarına 100 metreden daha yakın mesafede her türlü su ürünleri avcılığı yasağı uygulanacak.

Amatör avcılıkla ilgili düzenlemeler

"5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yapılan değişiklikle de Bucak Denizi, Selimiye Koyu, Hisarönü Körfezi, Bozburun ve Söğüt koyları, Güllük Dalyanı gibi bölgelerdeki avlanma alanları yeniden düzenlendi.