Subaşı: İBB'nin 300 otobüs alım onayı 9 aydır bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, 300 otobüs alımıyla ilgili 90 milyon Euro'luk kredinin 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’nda onay beklediğini belirterek, “Onay, Türkiye’nin dış borç stokunu büyüteceği gerekçesiyle verilmiyor. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul’a otobüs alırken dış borç var.” dedi.

İBB Meclisi, eylül ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Toplantıda, siyasi parti gruplarının başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metroların logosunu “U” olarak değiştirmesi ile ilgili olarak, “Bugün tabelaları değiştirenler yarın tabela partisi olmaya mahkumdur. Bu işi de geçmiş dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan bakan yapıyor.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İETT'nin otobüslerinin bozulan, yolda kalan otobüsleriyle ilgili haberlere değinerek, “2,5 yılda başlatılan hiçbir proje yok. İBB arızada, iflasta, askıda.” dedi. Göksu, otobüslerin bakım ihalesini alan şirketin mali müşavirinin CHP milletvekili olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise iddialara cevap verdi. Subaşı, 300 otobüs alımı ile ilgili 90 milyon Euro'luk kredinin 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda onay beklediğini belirterek, “Uçak alırken dış borç büyümüyor. Halka otobüs alırken dış borç büyüyor. Mahalli idarelerin dış borcu 4 milyar dolar. İETT'nin 300 araç için yatırım talebi, 0,1 milyar dolar bile değil. Dış borcumuzun binde biri. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul'a otobüs alırken dış borç var. Bir imza istiyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Vatandaşa zarar vermeyin, bizi güç duruma düşürmek istiyorsanız başka şeyler bulun. Vatandaş mağdur oluyor.” dedi.

Uğur Şahin-Özlem Türeci teklifi

Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak teklifi ile daha önce başkanlık konutu olan ve yeni yönetim döneminde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) adıyla kullanılmaya başlanan Florya’daki kampüse isim verilmesi için teklif sunuldu.

Kampüse COVID-19 salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin isminin verilmesi teklifine Melis’teki tüm gruplar onay verirken, konu komisyona havale edildi. Florya’daki kampusun adının “Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi” olarak değiştirilmesi, daha sonra komisyonlarda karara bağlanarak, İBB Meclisi’nde oya sunulacak. Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde parka görev başındayken şehit düşen Bekçi Kansu Turan’ın adı verilmesi de teklifi de sunuldu.