Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Yılın ikinci enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Geçen ay enflasyon beklentilerin üzerinde gelmişti. Şubat ayı enflasyon rakamlarının nasıl geleceği merak konusu... Vatandaşlar mart ayı yaklaşırken "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler bu ay yüzde 2.87 enflasyon bekliyor. Tarihler yaklaştıkça "Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre şubat ayında enflasyonun yüzde 2.87 gelmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
