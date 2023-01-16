Şubat, en geç mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacak



Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, EYT düzenlemesinin ne zaman Meclise sunulacağı ve muhalefetin, "EYT'yi bilerek geciktiriyorlar, seçimi bekliyorlar" şeklindeki eleştirilerine yönelik soru üzerine, EYT'yle ilgili siyasi iradenin ortaya çıktığını ve kararın verildiğini belirtti.

Meclisin çalışma takvimi içerisinde en hızlı şekilde sonuç alınacağını ifade eden Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin şubat ya da en geç martta aylıklarını almaya başlayacakları yönünde açıklaması bulunduğunu belirtti. Çalışmaların da bu yönde devam ettiğini bildiren Çelik, "Seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat, en geç mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır" diye konuştu.

"Seçim tarihini geriye çekme erken seçim anlamına gelmeyecek"

Çelik, seçim takvimini netleşince açıklayacaklarını ifade ederek, "Bir şifre verdim, 'Biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek' dedim. Dolayısıyla şimdi birkaç tarih konuşuluyor zaten, kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede seçim tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım ama dediğim gibi çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak" dedi.