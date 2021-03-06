Şubatta 5,4 milyon yolcu uçtu

Türkiye genelindeki havalimanlarında, şubat ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 392 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 45 bin 694, dış hatlarda 16 bin 927'ye ulaştığı şubatta üst geçişlerle toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 38 bin 302 ton, dış hatlarda 147 bin 758 ton, toplamda ise 186 bin 60 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891'e ulaştı.

Söz konusu havalimanında şubatta iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şubatta 2 bin 846 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında toplam 16 bin 737 uçak trafiği gerçekleşti.

İki ayda yaklaşık 11 milyon yolcuya hizmet verildi

Ocak-şubat gerçekleşmelerine bakıldığında ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 88 bin 345, dış hat yolcu trafiğinin 3 milyon 526 bin 756 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 75 bin 17 ton, dış hatlarda 298 bin 184 ton olmak üzere toplamda 373 bin 201 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda bu 2 aylık sürede 28 bin 965 uçak ve 3 milyon 329 bin 488 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 5 bin 678 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 34 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti.