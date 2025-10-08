Suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
İzmir'de gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.