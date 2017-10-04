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Suikast timi davasında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi davasında 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Suikast timi davasında karar
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Muğla'da, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Mahkeme, 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Fethullah Gülen ve 2 sanığın dosyası ayrıldı. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.

Ayrıntılar geliyor...

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