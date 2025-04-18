Suikastçı tutup savcıları hedef alacağını söyledi! Yenidoğan Çetesi davasında 1 tutuklama daha

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davanın soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E’nin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Yeni delillere ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinde yaşanan bebek ölümleri üzerine inceleme başlatan savcı Y.E’nin tehdit edilmesine ilişkin yeni delillere ulaşıldı.

Daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin’in WhatsApp yazışmaları incelendiğinde, Edirne’de bir GSM firmasının yetkili bayisinde çalışan Z.K. isimli şüpheliye bir uygulama üzerinden numara göndererek sorgulama yaptırdığı ortaya çıktı.

'Yurt dışından suikastçı getirecek' iddiası

Ayrıca yazışmalarda, iş insanı ve eski İYİ Parti milletvekili aday adayı Gökhan Güler’in, savcı Y.E’nin yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklu bulunan Yavuz Usta’nın tahliyesini talep ettiği; bu talebin yerine getirilmemesi üzerine yurt dışından suikastçı getirerek hakim ve savcıları hedef alacağına dair mesajlar gönderdiği belirlendi.

Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Gökhan Güler ve Z.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki isimden Gökhan Güler tutuklandı. Z.K. ise adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı ve Savcı Y.E’ye yaklaşmama kararıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Yenidoğan Çetesi davasını açan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildiği belirlenmişti.

Avukat A.A. ile irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kaydedilmişti. Savcı Y.E'nin tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Güler'in tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya, salıverilen Z.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüphelilerin sayısı ise 8'e ulaştı. Toplam 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.