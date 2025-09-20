Sulama kanalında bitkin halde bulduğu şahine ciğer dürüm ısmarladı
Osmaniye Düziçi'nde incir toplarken kanalın içinde bitkin halde bulduğu şahini kurtaran çiftçi Ali Kötüğ, açlıktan halsiz düşen kuşa ciğer dürüm söyledi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karakuyu köyünde incir toplamak için tarlasına giden Ali Kötüğ, sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde duran bir şahin olduğunu gördü.
Kuşun açlıktan bitkin düştüğünü anlayan Kötüğ, şahini aracına aldı.
Su içirip ekmek verdikten sonra şahini evine götüren Kötüğ, şahine ciğer dürüm yedirdi.
Ali Kötüğ, "Şahini besleyeceğim gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA