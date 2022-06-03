Süleyman Çelebi kimdir? 2022 Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak

2022 yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, halk arasında 'Mevlid' olarak bilinen 'Vesîletü'n-Necât'ı kaleme alan Süleyman Çelebi'yi anmak için 2022 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Süleyman Çelebi'nin ölümünün 600. yılı UNESCO tarafından da anma yıldönünleri arasına alınmış durumda.

Süleyman Çelebi etkinliklerle anılacak

2022'nin Süleyman Çelebi yılı olarak belirlenmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır." dedi.

Süleyman Çelebi kimdir?

Süleyman Çelebi, 1351-1422 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Orhan Gazi döneminde doğan Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Buna rağmen bazı kaynaklarda I. Murad'ın vezirlerinden Ahmed Paşa'nın oğlu, Şeyh Mahmud Efendi'nin torunu olduğu iddia edilir.

Gençliğinde Bursa'da iyi bir eğitim aldığı tahmin edilen Süleyman Çelebi'nin Çelebi unvanından dolayı Mevlevi olduğu tahmin edilmektedir ancak bu konuda kesin bir kanıt yoktur.

Bilgisiyle Yıldırım Bayezid'in dikkatini çeken Süleyman Çelebi, 1399'da tamamlanan Bursa'daki Ulu Cami'ye imam olarak atanmıştır. Mevlid olarak bilinen ünlü eseri Vesiletü'n Necat'ı da bu görev esnasında yaşadığı bir olaydan etkilenerek kaleme almıştır.

Bir rivayete göre Süleyman Çelebi, Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir İranlı vaize içerleyerek onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için mevlîdini kaleme aldı.

Süleyman Çelebi, Osmanlı Devleti'nin zayıf bir evresi olan ve Anadolu topraklarında her türlü kargaşalığın hüküm sürdüğü Fetret Devri'nde batınî görüşler ile ehl-i sünnet arasındaki çekişmede ehl-i sünnetin tarafında yer almıştı. Bu sebeple mevlidin yazılmasının bir amacının da ehl-i sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu ifade edilir.

Süleyman Çelebi'nin bilinen tek eseri Mevlid'i yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’nın “Garibnâme” si, Erzurumlu Darîr’in “Siyerü’n Nebî”'si, Eb’ul Hasan Bekrî’nin “Siyer”'i ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî’nin “Füsûs”'u olduğu tespit edilmiştir.