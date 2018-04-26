Süleyman Demir, SGK'daki görevinden istifa etti

26 Nisan 2018

24 Haziran'da yapılacak erken seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurularında bugün son gün. Aday adayı olmak isteyenlerin saat 17.00'ye kadar partilere başvurmaları gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanından istifa haberleri peşpeşe gelmeye başladı.

Bir istifa haberi de SGK'dan geldi. SGK Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Süleyman Demir, Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti.

1970 yılında Kahramanmaraş Afşin'de dünyaya gelen Demir, ilk ve ortaöğretim tahsilini Afşin ve Kahramanmaraş'ta, üniversite tahsilini İzmir ve Ankara'da üç farklı bölümde (Harita Kadastro Teknikeri, Adaletve İktisat) tamamladı.

İşletme konusunda "Örgütsel bağlılık ve mesleki bağlılığın iş tatmini üzerine etkisi - Sosyal Güvenlik Denetim elemanları üzerine bir araştırma" konulu tezli Yüksek Lisans yaptı.

Demir, halen İşletme doktora programına devam ediyor.

1994-1997 yılları arasında Ankara'da turizm sektöründe Genel Müdürlük yapan Demir, 1997 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğünde başlayan memuriyet hayatına; aynı kurumda şef, Sosyal Güvenlik Denetmeni, SGK Kurum Başkan Danışmanı, Daire Başkanı ve Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı olarak bulundu.

Demir, 2014-2016 yıllarında TBMM'de çıkarılan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatına yönelik kanun taslağı çalışmalarında görev aldı.

Halen haber sitelerinde, gazetelerde ve hakemli dergilerde Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Mevzuatı konularında makaleler yazan Demir, İngilizce biliyor.

Süleyman DEMİR, evli ve üç çocuk babası.