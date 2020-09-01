Süleyman Kaan Altınok kimdir? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?

01 Eylül 2020

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşire, Süleyman Kaan Altınok tarafından tehdit edildi. Twitter'dan Büşra hemşireye yönelik cinsel saldırı tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok'a ise kullanıcıların tepkisi gecikmedi. Süleyman Kaan Altınok sosyal medyada hashatag olurken, çok sayıda kullanıcı cinsel saldırı tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok'un tutuklanmasını istedi.

Yavaş'tan aşure istedi, tehdit edildi

Ankara'da bir hastanede görev yapan Büşra hemşiye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” diyerek aşure istedi. Büşra hemşireden gelen bu talebe olumlu yanıt veren Yavaş ise “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” yanıtını verdi ve tüm hastane çalışanlarına aşure göndereceğini açıkladı.

Bu diyaloğun ardından Süleyman Kaan Altınok adlı kişi Büşra hemşireyi tehdit etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek Büşra hemşirenin görevinden alınmasını isteyen Süleyman Kaan Altınok, bu talebinin ardından cinsel saldırı tehdidinde bulundu.

Süleyman Kaan Altınok adlı kişinin bu tehdidinin ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı Büşra hemşireye destek olurken, Süleyman Kaan Altınok'un tutuklanmasını talep etti.

Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Büşra hemşireye destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajını Twitter'dan paylaşarak, "Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler" dedi. Yavaş, Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada ise, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

Twitter kullanıcıları Süleyman Kaan Altınok konusunda atılacak adımları takip ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Süleyman Kaan Altınok kimdir, nerelidir?

Büşra hemşireyi tehdit etmesiyle gündeme gelen Süleyman Kaan Altınok hakkında detaylı bilgi bulunmuyor ancak Emniyet Genel Müdürlüğü şahsı Antalya'da gözaltına aldı.