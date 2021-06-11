Süleyman Soylu: Yomra'da belediye başkanına saldırıyı düzenleyen zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2021
Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık sabah bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve yara almadan kurtulmuştu.