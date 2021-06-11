  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Süleyman Soylu: Yomra'da belediye başkanına saldırıyı düzenleyen zanlı yakalandı
Takip Et

Süleyman Soylu: Yomra'da belediye başkanına saldırıyı düzenleyen zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Twitter hesabından bir açıklama yapan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık sabah bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve yara almadan kurtulmuştu.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıYomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıGündem

 

Akşener: Saldırıyı yapanın yanına kar kalmaması lazımAkşener: Saldırıyı yapanın yanına kar kalmaması lazımGündem

 

Etiketler
saldırı