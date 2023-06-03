Süleyman Soylu'dan 'veda' etti
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından veda etti, yeni kabinede yerine atanan Ali Yerlikaya'ya başarılar diledi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yerine Ali Yerlikaya atanan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yerlikaya'ya başarılar dileyen Soylu şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun."