Sultanbeyli'de 3 katlı binada çökme riski! Vatandaşlar tahliye edildi
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Fatih Mahallesi'nde bulunan yapıda yaşayanlar, son artçı depremler sonrası binanın sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini bildirince ekipler harekete geçti. Polis ve itfaiye tarafından tahliye edilen bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina, çökme riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.
Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki yapıda oturanlar, Marmara Bölgesi'nde son günlerde meydana gelen artçı depremler sonrası binanın sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görevliler, bina sakinlerini tahliye ederken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, binanın durumu teknik incelemelerin ardından netleşecek.