Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultangazi Kent Ormanı'nda öğle saatlerinde çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hemen yangına müdahele eden ekipler, çevredeki vatandaşları da tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın akşam üzeri kontrol altına alındı.

Vali Gül olay yerinde: Yangın kısmen kontrol altında

İstanbul Valisi Davut Gül de alana gelerek incelemelerde bulundu. Gül, yangının araştırıldığını belirterek, "Saat 12.45 sıralarında haber geldi. 12 dakika içerisinde ekiplerimiz yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 10 dekarlık bir alanda yangın etkili oldu. Kısmen kontrol altında. Yanma devam ediyor" dedi.

"Sebebi henüz belli değil"

Yangının çıkış sebebinin yapılacak çalışma sonrası belirleneceğini söyleyen Vali Gül, "Yangınlar ya piknik ya da farklı sebeplerle çıkıyor. Türkiye’deki bütün yangınları tek elden kontrol ediyorlar. İhtiyaç olduğunda helikopter ve uçaklar yönlendiriliyor. Duruma göre gerekli müdahale yapılacak" ifadelerini kullandı.

Soğutma çalışması devam ediyor

Çalışmaların sonuç verdiğini söyleyen Vali Gül, "Çalışmaları etkilememek için yangın bölgesine gitmiyoruz. Ama dronla gördük. Çok şükür kontrol altına alındı. Bundan sonraki süreçte soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.

Soğutma çalışmalarına iki yangın söndürme uçağı da destekte bulundu.