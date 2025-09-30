SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP: Şu an Sumud Filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak?

31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden Sumud Filosu'na onlarca ülkeden yardım filosu geldi. Gazze’ye uygulanan deniz ablukasını kırarak bölgeye gıda, su, ilaç ve temel insani yardım malzemeleri ulaştırmak ve ablukanın adaletsizliğini uluslararası kamuoyuna duyurmak isteyen bu filonun canlı konumu her gün takip ediliyor. İsrail'in tehditlerine aldırış etmeyen filoyu dünya izlerken ülkemizde de vatandaşlar "Şu an Sumud Filosu nerede" sorusunu yöneltiyor.

Sumud Filosu şu an nerede?

Sumud Filosu'nun Gazze'ye 150 mil uzaklıkta olduğu belirtildi. Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.