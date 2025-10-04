Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivistler yurda dönüyor
Son dakika haberi... İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan Türk vatandaşlarından en az 36’sının bugün özel bir uçakla Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. Nihai sayının henüz kesinleşmezken, kalan vatandaşların da en kısa sürede ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdürülüyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu teknelerine yönelik İsrail müdahalesinin ardından Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.
Keçeli, “İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir” dedi.
Sözcü Keçeli, tahliye sürecinin devam ettiğini belirterek, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini, kalan vatandaşların işlemlerinin ise en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye getirileceğini kaydetti.
Açıklamada ayrıca, söz konusu uçakta üçüncü ülke vatandaşlarının da yer almasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.