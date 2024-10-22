SunExpress 400 kabin memuru alacağını duyurdu

SunExpress, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak havayolu şirketi olarak 400 yeni kabin memuru alımı için ilan açtı. Şirket, büyüyen operasyonlarına paralel olarak kabin ekibini güçlendirmeyi hedefliyor. İlanda, kabin memuru pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar detaylandırıldı.

Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, 18 ile 40 yaş arasında bulunmaları, en az lise mezunu olmaları ve Türkçe ile İngilizceyi iyi derecede bilmeleri de başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, boy ve kilo kriterlerini karşılayan adayların başvuruları değerlendirilecek. SunExpress, adaylardan uluslararası güvenlik ve sağlık standartlarına uygun olmalarını bekliyor.

30 yılı aşan tecrübesi ve 1700’den fazla çalışanıyla hizmet veren SunExpress, sektördeki yerini güçlendirmeye devam ederken, kabin ekibine yeni yetenekler katmak için bu fırsatı sunuyor.