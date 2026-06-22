SunExpress uçağında korkutan olay: Gaziantep’e indikten sonra lastiği patladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SunExpress’e ait bir yolcu uçağında Gaziantep Havalimanı’na iniş sonrası yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, uçakta bulunan tüm yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtirken, olayla ilgili inceleme ve değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

SunExpress’e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir.

Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır.