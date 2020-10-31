SunExpress'ten İzmir seferleri için ücretsiz kargo ve biletlerde değişiklik kararı

31 Ekim 2020

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sundu.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan şirket, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir’e ulaştıracak.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sundu.

Bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular, "444 0 797" numaralı telefondan SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

Yardım malzemeleri ücretsiz taşınacak

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir’e ulaştıracak.

İzmir uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen SunExpress misafirleri, SunExpress’in internet sitesini ziyaret edebiliyor.

THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

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Kaynak: AA